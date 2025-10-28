VÍDEO: Avião com turistas cai a caminho de famoso safari e deixa 12 mortos

Um grave acidente aéreo abalou o Quênia nesta terça-feira (28), envolvendo uma aeronave de pequeno porte que transportava 12 pessoas a bordo. O avião, um modelo Cessna Caravan, caiu poucos minutos após a decolagem, em uma região de difícil acesso no sul do país.

O voo partiu do popular resort de praia de Diani, na costa do Oceano Índico, com destino a Kichwa Tembo, uma pista privada localizada no mundialmente famoso Parque Nacional Maasai Mara. O Maasai Mara é um dos principais destinos de safári na África, atraindo visitantes de todo o mundo.

O que se sabe sobre a tragédia

Segundo a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA), a queda ocorreu por volta das 5h30 (horário local), a aproximadamente 40 quilômetros de Diani. O acidente aconteceu em uma área montanhosa e densamente florestada, dificultando o acesso imediato das equipes de resgate.

Moradores da região relataram ter ouvido uma forte explosão, seguida por um incêndio no local da queda. O comissário do condado de Kwale, Stephen Orinde, confirmou que os destroços e os corpos foram encontrados "completamente carbonizados", indicando a violência do impacto.

Investigação e posição da companhia aérea

A companhia responsável pelo voo fretado, a Mombasa Air Safari, confirmou o acidente e se manifestou em comunicado, garantindo total cooperação com as autoridades quenianas.

Equipes de emergência, peritos da KCAA e representantes da aviação civil já foram deslocadas para a região da tragédia para iniciar a investigação das causas do acidente. A KCAA será a fonte oficial das atualizações sobre a ocorrência. A segurança aérea no Quênia é crucial para a indústria do turismo, tornando a apuração deste caso uma prioridade máxima.

(*Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)