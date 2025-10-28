VÍDEO: Avião com turistas cai a caminho de famoso safari e deixa 12 mortos
O avião que partiu de resort em direção ao Parque Nacional Maasai Mara caiu em região de difícil acesso poucos minutos após a decolagem
Um grave acidente aéreo abalou o Quênia nesta terça-feira (28), envolvendo uma aeronave de pequeno porte que transportava 12 pessoas a bordo. O avião, um modelo Cessna Caravan, caiu poucos minutos após a decolagem, em uma região de difícil acesso no sul do país.
O voo partiu do popular resort de praia de Diani, na costa do Oceano Índico, com destino a Kichwa Tembo, uma pista privada localizada no mundialmente famoso Parque Nacional Maasai Mara. O Maasai Mara é um dos principais destinos de safári na África, atraindo visitantes de todo o mundo.
O que se sabe sobre a tragédia
Segundo a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA), a queda ocorreu por volta das 5h30 (horário local), a aproximadamente 40 quilômetros de Diani. O acidente aconteceu em uma área montanhosa e densamente florestada, dificultando o acesso imediato das equipes de resgate.
- Aeronave: Cessna Caravan (modelo popular para voos de safári).
- Vítimas: 12 pessoas.
- Origem: Resort turístico de Diani (costa queniana).
- Destino: Pista privada Kichwa Tembo, no Parque Nacional Maasai Mara (famoso safári).
- Causa: Sob investigação.
Moradores da região relataram ter ouvido uma forte explosão, seguida por um incêndio no local da queda. O comissário do condado de Kwale, Stephen Orinde, confirmou que os destroços e os corpos foram encontrados "completamente carbonizados", indicando a violência do impacto.
Investigação e posição da companhia aérea
A companhia responsável pelo voo fretado, a Mombasa Air Safari, confirmou o acidente e se manifestou em comunicado, garantindo total cooperação com as autoridades quenianas.
Equipes de emergência, peritos da KCAA e representantes da aviação civil já foram deslocadas para a região da tragédia para iniciar a investigação das causas do acidente. A KCAA será a fonte oficial das atualizações sobre a ocorrência. A segurança aérea no Quênia é crucial para a indústria do turismo, tornando a apuração deste caso uma prioridade máxima.
(*Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)
