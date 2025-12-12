Paraquedista fica preso em asa de avião e usa faca para se soltar
O equipamento abriu antes do momento certo. O incidente aconteceu em setembro, mas as imagens foram divulgadas apenas nessa quinta-feira (11)
Um paraquedista ficou preso na asa de um avião, a mais de quatro mil metros de altura, e precisou usar uma faca para se soltar. O incidente foi provocado pelo equipamento, que abriu antes do momento certo, logo que o homem saiu da aeronave. O episódio aconteceu em setembro desse ano, em Queensland (Austrália), mas as imagens foram divulgadas pelas autoridades nessa quinta-feira (11).
VEJA MAIS
O homem cortou as cordas e desceu ao solo com o paraquedas principal. Ele chegou em segurança. O Departamento Australiano de Segurança dos Transportes (Australian Transport Safety Bureau - ATSB) investigou o ocorrido.
A cauda do avião foi danificada e o piloto emitiu um pedido de socorro, pois ficou com controle limitado. Apesar da ocorrência, ele conseguiu pousar sem problemas.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA