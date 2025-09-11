Capa Jornal Amazônia
No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

Estadão Conteúdo

Um homem foi flagrado saltando de paraquedas do braço direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 10. Além de ser uma ação perigosa, a prática também é um crime contra o patrimônio cultural. Não há detalhes de como ele conseguiu acessar o monumento.

Imagens registradas nas redes sociais capturaram o momento em que o rapaz aparece sentado na mão da estátua, minutos antes de realizar o salto.

Apesar de somente uma pessoa aparecer nas imagens, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas.

"Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro", disse.

A investigação permanece em andamento. A autoridade policial solicitou imagens de câmeras do Santuário, a fim de auxiliar na identificação dos autores.

