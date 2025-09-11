No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

Um homem foi flagrado saltando de paraquedas do braço direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 10. Além de ser uma ação perigosa, a prática também é um crime contra o patrimônio cultural. Não há detalhes de como ele conseguiu acessar o monumento.

Imagens registradas nas redes sociais capturaram o momento em que o rapaz aparece sentado na mão da estátua, minutos antes de realizar o salto.

Apesar de somente uma pessoa aparecer nas imagens, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas.

"Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro", disse.

A investigação permanece em andamento. A autoridade policial solicitou imagens de câmeras do Santuário, a fim de auxiliar na identificação dos autores.