Avião com 571 iPhones irregulares e avaliados em R$ 3 milhões é apreendido em SC

Agentes da Receita Federal apreenderam nesta segunda-feira, 20, em Porto Belo, Santa Catarina, 571 celulares iPhone dentro de uma aeronave que partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino ao estado catarinense. A carga, de origem estrangeira, é avaliada em R$ 3 milhões.

O piloto da aeronave, um homem de 58 anos e já preso em São Paulo por transporte irregular de celular, e seu ajudante, de 34, foram presos em flagrante pelo crime de descaminho. Eles foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal em Florianópolis. A identidade dos suspeitos não foi informada e, por isso, não foi possível localizar a defesa.

A apreensão aconteceu por volta das 9h, no Aeroporto Costa Esmeralda, durante uma operação de inteligência das Equipes de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.

O avião monomotor modelo RV-10, que decolou da região de Foz do Iguaçu, foi abordado com mais de 570 aparelhos no seu interior sem a devida comprovação de importação regular.

De acordo com a Receita, os agentes presenciaram um veículo estacionado em frente ao hangar e viram quando o ajudante, morador de Foz, auxiliava o piloto a empurrar a aeronave para dentro do galpão. A dupla foi abordada e presa na sequência.

O órgão informou que o piloto já havia sido preso anteriormente, em janeiro de 2023, na cidade de Ourinhos, no interior paulista. Na ocasião, ele transportava 452 celulares escondidos em fundo falso no para-choque traseiro de um veículo. A carga foi avaliada em R$ 809 mil.