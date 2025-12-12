Capa Jornal Amazônia
Embaixada dos EUA no Brasil publica vídeo sobre autodeportação como 'presente de fim de ano'

O aplicativo gratuito oferece US$ 1.000 aos imigrantes que deixarem os Estados Unidos por iniciativa própria

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira dos Estados Unidos. (Brett Sayles / Pexels)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) um vídeo que retrata a "autodeportação" de imigrantes em situação irregular no país como um "presente perfeito para as festas de fim de ano" do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês). Semelhante a propagandas americanas antigas de Natal, o material, publicado na última quarta-feira, 10, incentiva o uso de um aplicativo do governo para retornar ao país de origem.

"Você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos? Está procurando o presente de fim de ano perfeito para sua família?", questiona em inglês o narrador do vídeo, que então explica como usar o aplicativo CBP Home, lançado no início do ano pelo governo Trump e voltado a imigrantes em situação irregular que se interessam pelo que o governo americano chama de "deportação voluntária".

O aplicativo gratuito, desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês), oferece US$ 1.000 aos imigrantes que deixarem os Estados Unidos por iniciativa própria. Autoridades americanas afirmam que o programa economiza recursos do governo.

Dados do DHS publicados em maio pelo Estadão indicam que o custo médio para o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA prender, deter e remover um imigrante ilegalmente nos Estados Unidos é de US$ 17.121. O DHS afirma que, mesmo com o custo do auxílio, uma "autodeportação" reduz o encargo de uma deportação em cerca de 70%.

"O DHS tem a melhor oferta de fim de ano da sua vida. É o aplicativo CBP Home. É grátis. É rápido. Basta baixar o aplicativo CBP Home e preencher suas informações. Nós cuidaremos dos preparativos da sua viagem. E, quando você voltar para casa, receberá um auxílio de US$ 1.000. Então, não perca tempo", continua a narração do vídeo publicado pela Embaixada.

"O DHS oferece o melhor presente de Natal para você e sua família: faça o download do aplicativo CBP Home e volte para casa a tempo das festas de fim de ano", diz a legenda que acompanha o vídeo.

O lançamento do aplicativo é parte do esforço pela agenda de deportação em massa do presidente americano, Donald Trump, que tenta cumprir suas ambiciosas promessas de deportar milhões de imigrantes em situação irregular em seu segundo mandato. O presidente adotou uma política anti-imigração linha dura, marcada, entre outras iniciativas, pelo aumento de operações para deter imigrantes por órgãos como a Agência de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

A Embaixada já havia feito publicações incentivando o uso do CBP Home que chamaram a atenção anteriormente. Em julho deste ano, o perfil usou uma imagem do filme de ficção científica "E.T., O Extraterrestre", com a frase: "Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa".

"Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem", dizia a legenda.

EMBAIXADA DOS EUA/BRASIL/ANÚNCIO/AUTODEPORTAÇÃO
Mundo
