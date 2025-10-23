VÍDEO: avião 'cai' ao vivo com repórter da Globo e assusta os telespectadores

Uma cena inesperada surpreendeu quem acompanhava o Bom Dia PE, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (23/10). Durante uma reportagem especial em homenagem ao Dia do Aviador, o público foi pego de surpresa ao ver um avião “caindo” em plena transmissão ao vivo.

O repórter Ivan Duarte estava em um estúdio de treinamento no Recife e explicava, com a âncora Clarissa Goés, como funciona o processo de decolagem de uma aeronave. No entanto, enquanto o jornalista falava com tranquilidade sobre as técnicas de pilotagem, o foi avião perdendo altitude rapidamente até "cair" em meio a uma floresta. Assista:

A sequência inusitada chamou atenção de quem assistia ao telejornal e logo viralizou nas redes sociais. O momento gerou preocupação em um primeiro instante, mas logo ficou claro: ninguém estava em perigo. A “queda” aconteceu dentro de um simulador de voo do modelo Boeing 737, usado para o treinamento de pilotos profissionais.

O equipamento, programado para reproduzir situações reais, acabou simulando uma falha durante o link ao vivo. Apesar do susto inicial, o episódio virou piada entre os telespectadores e até entre os próprios apresentadores.