VÍDEO: repórter emociona ao interpretar matéria em Libras durante reportagem ao vivo

Um repórter de Joinville chamou atenção durante uma reportagem ao vivo na manhã desta sexta-feira (19/9), ao interpretar sua própria fala em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O momento foi exibido no Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV, afiliada da Globo, e repercutiu nas redes sociais.

O jornalista Niro Souza, da CBN Joinville, cobria um feirão de empregos voltado para pessoas com deficiência (PCD) quando começou a usar Libras ao vivo. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre o motivo, ele explicou: “Meu pai e minha mãe são surdos.”

Niro Souza tem 24 anos, é natural de Londrina (PR) e aprendeu Libras ainda na infância, por conviver com os pais surdos. “Aprendi o português e Libras juntos”, contou ao vivo.

O repórter cobria um feirão com mais de 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência, realizado em Joinville. O evento é parte de ações voltadas à inclusão no mercado de trabalho.

O vídeo do trecho ao vivo viralizou nas redes sociais. Durante o programa, os âncoras Douglas Márcio e Bruna Radtke ficaram visivelmente emocionados com o gesto. “Teus pais estão muito orgulhosos, Niro”, disse Douglas. “A gente nunca imagina as histórias por trás daquilo que as pessoas dominam, as habilidades”, comentou Bruna.