VÍDEO: repórter emociona ao interpretar matéria em Libras durante reportagem ao vivo
Niro Souza, da CBN Joinville, viralizou ao usar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em uma cobertura ao vivo sobre inclusão no mercado de trabalho
Um repórter de Joinville chamou atenção durante uma reportagem ao vivo na manhã desta sexta-feira (19/9), ao interpretar sua própria fala em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O momento foi exibido no Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV, afiliada da Globo, e repercutiu nas redes sociais.
O jornalista Niro Souza, da CBN Joinville, cobria um feirão de empregos voltado para pessoas com deficiência (PCD) quando começou a usar Libras ao vivo. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre o motivo, ele explicou: “Meu pai e minha mãe são surdos.”
Niro Souza tem 24 anos, é natural de Londrina (PR) e aprendeu Libras ainda na infância, por conviver com os pais surdos. “Aprendi o português e Libras juntos”, contou ao vivo.
O repórter cobria um feirão com mais de 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência, realizado em Joinville. O evento é parte de ações voltadas à inclusão no mercado de trabalho.
O vídeo do trecho ao vivo viralizou nas redes sociais. Durante o programa, os âncoras Douglas Márcio e Bruna Radtke ficaram visivelmente emocionados com o gesto. “Teus pais estão muito orgulhosos, Niro”, disse Douglas. “A gente nunca imagina as histórias por trás daquilo que as pessoas dominam, as habilidades”, comentou Bruna.
