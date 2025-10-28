EUA fecham acordo de US$ 80 bi com Westinghouse, Cameco e Brookfield para reatores nucleares

Pelo menos US$ 80 bilhões em novos reatores nucleares serão construídos nos Estados Unidos sob uma nova parceria firmada entre o governo norte-americano, a Westinghouse Electric, a Cameco e a Brookfield Asset Management. A colaboração estratégica tem como objetivo acelerar a expansão da energia nuclear, em conformidade com as ordens executivas emitidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em maio, disseram as partes em comunicado nesta terça-feira, 28.

O anúncio ocorre em meio ao boom da inteligência artificial (IA) e dos data centers, que elevam a demanda por energia para o desenvolvimento de vantagens tecnológicas cada vez mais vistas como essenciais à segurança nacional dos países.

O acordo está alinhado aos esforços dos EUA para manter a liderança global no desenvolvimento de energia nuclear e de IA, afirmaram.

"Essa parceria histórica apoia nossos objetivos de segurança nacional e fortalece nossa infraestrutura crítica", disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. "O presidente Trump prometeu um renascimento da energia nuclear - e agora está cumprindo", acrescentou Chris Wright, secretário do Departamento de Energia.

Os reatores serão construídos com tecnologia da Westinghouse e fornecerão energia para data centers e capacidade de computação. A Brookfield e a Cameco formaram uma parceria estratégica para adquirir a Westinghouse em outubro de 2022. Fonte: Dow Jones Newswires

