Casa Branca diz que EUA podem usar poder econômico e militar contra o Brasil se Bolsonaro for preso

Porta-voz Karoline Leavitt afirmou que sanções e tarifas já aplicadas fazem parte da 'defesa da liberdade de expressão' e que novas medidas não estão descartadas

Gabi Gutierrez

A Casa Branca declarou nesta terça-feira (9) que os Estados Unidos não hesitarão em usar seu poder econômico e militar contra o Brasil caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso após eventual condenação por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF).

A afirmação foi feita pela porta-voz Karoline Leavitt durante entrevista coletiva em Washington. Ela ressaltou que o presidente Donald Trump já aplicou sanções e tarifas ao Brasil como reação ao que considera ataques à liberdade de expressão. “A liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo. É por isso que tomamos ações significativas em relação ao Brasil, na forma de sanções e tarifas, para garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma”, disse Leavitt.

VEJA MAIS:

image Conselheiro de Trump chama Brics de 'vampiros' e diz que Lula leva economia do País a 'buraco'


image Lula: 'Não aceitamos intervenção estrangeira, tampouco ameaças à nossa soberania'


CAE do Senado adia votação de projeto para viabilizar R$ 9,5 bi da MP do tarifaço

Questionada sobre possíveis novas medidas contra o Brasil e países da Europa citados por Trump, Leavitt afirmou que o governo norte-americano está preparado para agir: “O Presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo.”

A fala ocorre no momento em que o STF julga Bolsonaro e outros sete réus acusados de participar de uma articulação para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência. O julgamento pode resultar na prisão do ex-presidente, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Palavras-chave

JULGAMENTO BOLSONARO

trump

casa branca

Karoline Leavitt

Política
