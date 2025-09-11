Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk

Estadão Conteúdo

O influenciador trumpista Charlie Kirk foi morto a tiros em um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 10.

Kirk era CEO e cofundador da organização política de direita Turning Point USA, podcaster, defensor da cultura e aliado do presidente americano Donald Trump. Ele liderou uma iniciativa para reformular a campanha do Partido Republicano e incentivar o voto nas eleições de 2024, com base na teoria de que havia milhares de apoiadores de Trump que raramente votavam, mas poderiam ser persuadidos a votar.

Seu assassinato é o exemplo mais recente da violência política nos EUA, que abrange uma variedade de ideologias e afeta os dois principais partidos do país.

Veja a seguir o que se sabe até agora sobre o assassinato de Kirk.

De onde o tiro foi disparado?

Kirk estava falando em um debate organizado pela Turning Point na Universidade de Utah Valley quando o atirador disparou de um telhado, segundo as autoridades.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Kirk falando em um microfone de mão enquanto está sentado sob uma tenda branca. Um único tiro é disparado e Kirk levanta a mão direita enquanto sangue jorra do lado esquerdo do pescoço.

A Utah Valley é a maior universidade pública do Estado, com 47 mil alunos matriculados. Ela fica a cerca de 64 quilômetros ao sul da capital do estado, Salt Lake City.

Alguém foi preso?

Duas pessoas chegaram a ser presas nesta quarta-feira, mas nenhuma delas foi considerada ligada ao crime e ambas foram liberadas.

A Utah Valley afirmou que o câmpus foi imediatamente esvaziado e permaneceu fechado. As aulas foram canceladas até novo aviso. Aqueles que ainda estavam no câmpus foram solicitados a permanecer no local até que os policiais pudessem escoltá-los com segurança para fora.

Policiais foram vistos mostrando fotos em um celular às testemunhas para ver se elas reconheciam o suspeito. As autoridades disseram que o atirador usava roupas escuras.

Como Kirk se tornou conhecido?

Kirk tinha 18 anos quando cofundou a Turning Point nos subúrbios de Chicago, em 2012, com o ativista do Tea Party - movimento político de direita vinculado ao Partido Republicano -, William Montgomery. O objetivo deles era levar suas ideias de impostos baixos e governo limitado para as universidades.

A Turning Point apoiou Trump com entusiasmo depois que ele conquistou a indicação do Partido Republicano para a presidência em 2016. Kirk atuou como assessor pessoal do filho mais velho do então candidato, Donald Trump Jr., durante a campanha eleitoral geral.

A conexão com Trump ajudou a impulsionar a ascensão da Turning Point. Logo, Kirk passou a ser uma presença regular em canais de televisão por assinatura, nos quais se envolveu nas guerras culturais e elogiou o presidente.

As contribuições para o grupo dobraram e depois triplicaram, chegando a US$ 79,2 milhões (cerca de R$ 428,6 milhões no cotação atual) em 2022, de acordo com declarações fiscais disponíveis publicamente. O grupo afirma que está presente em quase 4 mil escolas de ensino médio e universidades, operando como uma marca de estilo de vida conservador que promove centenas de influenciadores online.

Em quais polêmicas Kirk se envolveu?

Kirk era conhecido por declarações provocativas sobre raça, que usava para cortejar os eleitores da geração Z.

"Desculpe. Se eu vir um piloto negro, vou pensar: 'Cara, espero que ele seja qualificado'", disse Kirk em um podcast em 2024, com o colega ativista de direita Jack Posobeic.

O que os políticos disseram?

Tanto republicanos quanto democratas condenaram rapidamente o ataque.

Trump ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro e emitiu uma proclamação presidencial. O presidente, que sofreu um ferimento leve na orelha quando foi baleado em um evento de campanha no ano passado, disse que ele e Kirk tinham uma relação próxima. Ele descreveu Kirk no Truth Social como um "cara incrível em todos os aspectos".

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, que recebeu Kirk em seu podcast em março, classificou o ataque ao influenciador como "repugnante, vil e repreensível" em uma publicação no X (antigo Twitter). Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

