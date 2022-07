Twitter: Ações caem após Musk desistir de compra e rede social perde mais de 17,3 bilhões de reais

As ações do Twitter sofreram forte queda depois que Elon Musk desistiu de comprar a empresa, um negócio avaliado em US$ 44 bilhões (cerca de R$ 231 bilhões). Em nota, o Twitter disse que a empresa irá recorrer à justiça para tentar fazer valer a negociação.

As ações da rede social recuaram 11,3%, cotadas a US$ 32,65. Com a queda, a companhia perdeu US$ 3,2 bilhões (cerca de R$ 17,3 bilhões) em valor de mercado, de acordo com a Bloomberg. As informações são do G1.

O homem mais rico do mundo vinha questionando a Rede Social sobre o número de contas falsas e spam e já havia ameaçado desistir da compra caso não pudesse realizar sua própria análise. O Twitter informou que apenas 5% de sua base são de perfis fake, de 229 milhões de usuários. Musk afirmou através de sua análise própria que o número chega a 20% e que as informações repassadas pela rede são "falsas" e "enganosas".

"O Twitter não cumpriu suas obrigações contratuais. Por quase dois meses, Musk buscou os dados e informações necessários para 'fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma do Twitter'", diz a carta enviada por advogados de Elon à SEC, órgão americano equivalente à Comissão de Valores Mobiliários.

"O Twitter falhou ou se recusou a fornecer essas informações. Às vezes, o Twitter ignorou os pedidos de Musk, às vezes os rejeitou por razões que parecem injustificadas e, às vezes, afirmou cumprir ao fornecer informações incompletas ou inutilizáveis a Musk", continuou.

Musk tornou o assunto público no próprio Twitter e, quando o presidente-executivo da rede social, Parag Agrawal, defendeu a empresa em uma série de tuítes, Musk respondeu com um emoji de cocô.

O que acontece após a desistência de Musk?

O acordo determina que Musk deve pagar multa de US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) caso haja quebra de contrato ou se o negócio virar uma disputa judicial, assim como a empresa pode ser obrigada em determinadas circunstâncias. O Twitter prometeu uma batalha judicial para fazer o negócio ser cumprido.

"O conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o sr. Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes de que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware", afirmou a empresa.

"Acreditamos que as intenções de Elon Musk de encerrar a fusão são mais baseadas na recente vendas do mercado do que na 'falha' do Twitter em atender aos seus pedidos", disse o analista Brent Thill, da Jefferies, em nota, de acordo com a Reuters.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política.