Elon Musk anuncia suspensão temporária da compra do Twitter

Nesta sexta-feira (13), Elon Musk anunciou a suspensão temporária da sua oferta para comprar o Twitter semanas depois de concordar em fechar o negócio por US$44 bilhões.

Na sua própria compra do Twitter, o empreendedor publicou que, antes de avançar com o acordo, aguarda a entrega de cálculos que confirmem que as contas falsas e spams representam menos de 5% dos usuários da plataforma. "O acordo do Twitter foi suspenso temporariamente para aguardar os detalhes pendentes que apoiam o cálculo de que contas spam/falsas representam de fato menos de 5% dos usuários”, comunicou Musk nas redes sociais, afirmando em seguida que ainda está comprometido com a aquisição, veja:

Polêmica em torno da compra

Existe uma grande polêmica em torno da conta bilionária da plataforma. Segundo alguns especialistas, o empresário pretende fazer várias mudanças que podem fragilizar o combate às fakes news. Por outro lado, Elon Musk defende que irá dar ampla liberdade de expressão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)