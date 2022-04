Twitter: MPF pode questionar política de combate a fake news após nova gestão

O Ministério Público Federal (MPF) vai avaliar questionar o Twitter, no Brasil, se a compra da plataforma afetará as políticas de combate à fake news. A rede social foi vendida para o bilionário Elon Musk. A transição aconteceu, nesta segunda-feira (25), por US$ 44 bilhões, cerca de R$ 214 bilhões.

No início de 2022, a Procuradoria já havia pedido explicações sobre os motivos pelos quais o Twitter não tinha canal de denúncia, de fake News, no Brasil. Na época a indagação era sobre os casos de covid-19. A partir disso, a rede social incluiu o pais na fase de testes.

Segundo o MPF, a instituição precisa saber quais seriam as mudanças na plataforma e se haveria políticas de combate à desinformação com a nova gestão. A resposta deve demorar alguns meses, isso porque a compra está sendo formalizada.

Elon Musk já criticou algumas políticas da plataforma. O bilionário, quer, ainda tornar públicos os algoritmos da rede, para que as pessoas confiem mais na plataforma. Uma das medidas é combater robôs ou usuários, que semeiam spam.