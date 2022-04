Elon Musk: não gostou do ‘novo’ Twitter? Veja passo a passo para excluir sua conta

Nesta segunda-feira (25), muitos internautas demonstraram insatisfação com o fato do Twitter ter um novo dono: o bilionário Elon Musk. Por conta disso, usuários da rede social subiram na rede social a hashtag "RIPTwitter" - que significa em português, “descanse em paz, Twitter”-. O que está causando indignação nos internautas é o tipo de conteúdo que passará a circular na timeline, após a proposta oferecida por Musk de uma “liberdade de expressão total”.

VEJA MAIS

Se você também é um dos "insatisfeitos" com a mudança e deseja apagar o seu perfil da plataforma, siga o passo a passo:

Como desativar a conta do Twitter:

1- Entre em seu perfil do Twitter pela versão o web; clique em “Mais” no menu do canto esquerdo da tela;

2- Em seguida, selecione a opção “Configurações e privacidade”;

3- Na parte direita da tela, será aberto um terceiro menu. Aperte em “Sua conta” e depois em “Desative sua conta”.

OBS: Ao selecionar essa opção, você ficará desativado por até 30 dias. Durante esse prazo, você poderá reativá-lo a qualquer momento que quiser, basta apenas fazer o login da conta. No entanto, após esse período, a conta será excluída.

4- Por último, o Twitter pedirá que você insira a sua senha. Clique novamente em “Desativar” para sair de vez.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)