Fortuna paga por Elon Musk pelo Twitter soma o PIB do Pará e de mais dois Estados do Brasil; entenda

O Twitter anunciou ter aceitado a proposta de US$ 44 bilhões dada pelo bilionário da Tesla, Elon Musk, pela rede social Twitter. O negócio agita as redes sociais e a imprensa há semanas, mas foi bastante rápido para a resolução, dado o montante envolvido, que, na cotação do dólar desta segunda-feira (25), significa a soma do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará, do Acre e do Amapá.

• Veja o ranking de valores dos PIBs das Unidades Federativas do Brasil

O dólar estava sendo negociado nesta segunda-feira, às 16h20, a R$ 4,87, o que, na conversão direta, resulta em mais de R$ 214 bilhões. O PIB do Pará, em 2021, foi de R$ 178,3 bilhões. Podemos somar a esse número ainda valor o PIB do Acre (R$ 15,6 bilhões) e do Amapá (R$ 17,4 bilhões) e chegaremos a R$ 208,3 bilhões. Ainda abaixo do que Musk pagou pelo controle acionário da rede social que tem mais de 400 milhões de usuários no mundo (TikTok tem um bilhão e o Instagram, 1,4 bilhão), sendo que 17 milhões somente no Brasil (Facebook ainda lidera, com 130 milhões).

VEJA MAIS