Quem é Elon Musk, que ‘bombou’ na web e por que ele comprou o Twitter

O bilionário da Tesla, Elon Musk, e agora, o "suposto" mais novo dono da rede social Twitter, agitou a web, nesta segunda-feira (25), ao anunciar a compra da empresa. Revoltados, os usuários do “passarinho azul” começaram a usar a hashtag “#RIP Twitter”, que significa uma espécie de “Descanse em paz”, dando a entender que a plataforma morreria para os internautas.

Isso porque, para a grande maioria, a plataforma iria perder a “liberdade de expressão” e passaria a “controlar informações” dos usuários. Confira a repercussão:

Apesar da repercussão negativa, muitos estão se perguntando: “quem é o homem mais rico do mundo que está causando na web? E por qual motivo ele quis comprar o Twitter?”. Entenda o porquê:

Bilionário Elon Musk (Peter Tsai/Flickr)

Conheça quem é Elon Musk?

Filho de um sul-africano e de uma canadense, Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul e viveu no país até os 18 anos de idade, quando se mudou para o Canadá e se naturalizou norte-americano. Ele é bacharel em física e economia.

De acordo com a revista americana “Forbes”, até o dia 5 de abril deste ano, Musk tinha uma fortuna avaliada em cerca de R$ 1 trilhão. Em 2021, ele foi eleito pela revista “Time” como a “Personalidade do Ano”.

Além do Twitter, o bilionário - considerado um dos homens mais ricos do mundo - também é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla.

Por que Elon Musk comprou o Twitter?

Assim como a maioria das redes sociais, o Twitter suspende as contas que costumam incitar o ódio ou repassar informações falsas, violando os padrões de conteúdo. E foi o que teria acontecido com o Musk, que teve problemas com a rede, ao insultar um mergulhador que ajudou no resgate de um grupo de crianças presas em uma caverna na Tailândia.

Então, tudo indica que o empresário teria comprado a rede social para lidar de outra forma com a “liberdade de expressão” dos usuários, não mais o bloqueando, e sim, permitindo que se “expresse como desejar”. Principalmente, porque Musk é conhecido por declarações polêmicas e comentários ácidos em seu perfil.

O que vai mudar no Twitter após a compra?

O Twitter poderá ganhar a função de “modificar” os tuítes após publicados, o que até hoje não tem na plataforma, e é muito requisitado pelos usuários. Apesar disso, a rede social ainda não detalhou como será usado.

