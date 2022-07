Elon Musk desiste de comprar Twitter e encerra acordo de US$ 44 bilhões

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, desistiu de comprar o Twitter. Nesta sexta-feira (8), o empresário anunciou que estava encerrando o acordo de 44 bilhões de dólares com a rede social e justificou a decisão destacando violação material de várias disposições do acordo. O anúncio resultou em uma queda de 6% nas ações do Twitter em negociações estendidas nesta sexta-feira. As informações são da CNN.

VEJA MAIS

O anúncio colocou fim a uma saga que virou motivo de controvérsia por parte de usuários da própria rede social. O imbróglio se arrasta desde abril, quando Musk, a pessoa mais rica do mundo, fechou um acordo para adquirir a rede social, mas depois colocou a compra em espera até que a empresa provasse que os bots de spam representavam menos de 5% do total de usuários.

Por meio de um documento, os advogados do empresário disseram que o Twitter falhou ou se recusou a responder pedidos de informações sobre contas falsas ou spam na plataforma.