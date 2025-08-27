Trump volta a atacar imprensa e ironiza suposta renovação de contrato de apresentador da 'NBC'

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a atacar a imprensa americana ao comentar um rumor, que chamou de “doentio”, de que a NBC teria renovado o contrato do apresentador de talk show Seth Meyers.

“Ele não tem audiência, talento ou inteligência, e a personalidade de uma criança insegura. Então, por que a NBC renovaria o contrato desse idiota? Eu não sei, mas com certeza vou descobrir!!!”, escreveu Trump na Truth Social.

Mais cedo nesta semana, Trump também criticou as emissoras NBC News e ABC, afirmando que são “entre as mais tendenciosas” do país. Segundo ele, ambas deveriam perder suas licenças de operação por oferecerem uma cobertura que considera injusta a republicanos e conservadores. O presidente afirmou ainda que seria “totalmente a favor” da revogação das licenças, alegando que os veículos representam “ameaça à nossa democracia”.