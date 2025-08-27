George Soros deveria ser acusado em lei de organizações influenciadas por criminosos, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o bilionário George Soros e o filho "esquerdista radical" deveriam ser acusados pela lei federal americana de Organizações Corruptas e Influenciadas por Criminosos (RICO, na sigla em inglês) pelo apoio a protestos violentos, em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 27.

"Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América, nunca mais dando a ela a chance de 'RESPIRAR' e ser LIVRE", disse na postagem. Segundo Trump, Soros e "seu grupo de psicopatas" causaram danos aos EUA. "Cuidado, estamos de olho em vocês!", alertou o presidente americano.