O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Dinamarca convoca enviado dos EUA por denúncia de interferência americana na Groenlândia

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, convocou o principal diplomata dos EUA no país para conversas após a emissora pública DR relatar nesta quarta-feira (27) que pelo menos três pessoas com conexões com ao presidente americano, Donald Trump, têm realizado operações de influência encobertas na Groenlândia, um esforço para alcançar certos objetivos políticos, militares ou outros.

"Qualquer tentativa de interferir nos assuntos internos da Dinamarca será, obviamente, inaceitável", disse o ministro. Ele acrescentou que a cooperação entre os governos da Dinamarca e da Groenlândia "é próxima e baseada na confiança mútua".

Uma dessas pessoas supostamente compilou uma lista de groenlandeses favoráveis aos EUA, coletou nomes de pessoas contrárias a Trump e fez com que locais apontassem casos que poderiam ser usados para lançar a Dinamarca sob uma luz negativa na mídia americana. Outros dois tentaram cultivar contatos com políticos, empresários e locais, de acordo com o relatório.

A DR disse que a notícia foi baseada em informações de um total de oito fontes, que acreditam que o objetivo é enfraquecer as relações com a Dinamarca a partir de dentro da sociedade groenlandesa. A emissora não mencionou se os americanos estavam agindo por iniciativa própria ou sob ordens de outra pessoa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

GROENLÂNDIA

DINAMARCA
