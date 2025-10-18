Receber para viver na Itália? Conheça a cidade na Toscana que paga para atrair moradores

Na Itália, o município de Radicondoli está oferecendo até 20 mil euros (aproximadamente R$ 127 mil) para quem quiser comprar e morar em imóveis na área. Localizada na região da Toscana, a cidade tem 960 habitantes e está com um programa, desde 2023, para atrair novos moradores e empreendedores. No total, 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhã) são oferecidos aos interessados.

Para quem quer empreender em Radicondoli, é oferecido até 7,9 mil euros (por volta de R$ 50 mil). Essa ação é parte das quatro principais frentes do programa: Casa, Família, Trabalho e Energia. O dinheiro ofertado é direcionado para comprar imóveis, apoiar contratos de aluguel, abrir ou revitalizar negócios e auxiliar famílias com crianças em creches e escolas.

O valor também vai para quem precisa se deslocar, diariamente, para trabalhar em municípios vizinhos. Quem necessitar de instalação de sistemas de aquecimento urbano ou combustível, no caso de falta de conexão com a rede elétrica, também conta com o apoio financeiro. Toda a ação tem por objetivo movimentar a economia de Radicondoli, fortalecendo a comunidade e atraindo novas pessoas.

Quem desejar participar do programa deve enviar a documentação por meio do protocolo da prefeitura, correio ou e-mail certificado (PEC) para comune.radicondoli@postacert.toscana.it. Os formulários e documentos necessários estão disponíveis no site de Radicondoli e no portal do programa WivoaRadicondoli. As informações sobre imóveis disponíveis são fornecidas pela Agência Immobiliare VP via telefone, nos números +39 0588 64717 ou +39 329 0322533, pelo e-mail info@vpimmobiliare.com ou no site.