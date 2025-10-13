Capa Jornal Amazônia
Durante viagem à Itália, Lula diz que 'nem lembrava' de Zambelli e afirma que ela 'vai pagar'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sua visita à Itália nesta segunda-feira, 13, afirmou que "nem lembrava" do nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), atualmente detida no país europeu.

"Nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia se ela estava aqui ou não. Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia", declarou Lula durante conversa com jornalistas nesta manhã.

O presidente também se encontrou com o Papa Leão XVI durante a viagem.

Carla Zambelli deixou o País após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, acusada de envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação articulada com o hacker Walter Delgatti.

Com a condenação, Zambelli tornou-se inelegível por oito anos, além de ter a perda automática do mandato determinada pela Corte.

Quando saiu do Brasil, a deputada solicitou uma licença de 120 dias da Câmara, alegando motivos de saúde. No entanto, o prazo foi estendido e, desde 2 de outubro, ela vem acumulando faltas nas sessões legislativas.

Durante o evento na Itália, Lula reforçou que Zambelli "vai pagar pelo que fez", seja em território brasileiro ou italiano, e, que essa questão será resolvida pela Justiça.

A deputada Carla Zambelli deixou o Brasil em maio pela fronteira com a Argentina, sem passar por controle migratório. De Buenos Aires, viajou para a Flórida e, no início de junho, seguiu para a Itália, onde acreditava estar protegida por sua cidadania italiana.

No entanto, no mesmo dia em que chegou ao país, seu nome foi incluído na lista de difusão da Interpol. O STF já solicitou sua extradição e aguarda a resposta da Justiça italiana.

.
