Rave com nudismo e presença da afilhada política deixa Putin enfurecido e leva a prisões na Rússia

Uma rave com nudismo em uma boate de Moscou teria enfurecido o presidente russo Vladimir Putin, que classificou o evento como um "deboche" com as tropas do país que lutam na Ucrânia. Segundo o site local "Baza", prisões foram efetuadas por causa da festa, incluindo do rapper Nikolai Vasiliev, conhecido como Vacio, de 25 anos. Além de ter sido preso por 15 dias, ele foi multado no equivalente a R$ 10,5 mil por vandalismo e "propaganda gay" depois de ter sido flagrado vestindo apenas uma meia Balenciaga sobre o pênis.

A rave teria sido organizada por Nastya Ivleeva, de 32 anos, integrante do Rússia Unida, partido de Putin, e ex-editora da Playboy Rússia. Ela pode pegar até cinco anos de prisão depois que dois processos criminais separados foram apresentados por causa do evento, e ainda deve pagar uma multa de cerca de R$ 7 milhões.

Em um vídeo, Nastya chorou e se desculpou por ter "perdido o controle" durante a festa. Ela diz que não foi apropriado organizar um evento tão liberal durante um período de guerra.

O evento contou com a presença de várias celebridades russas e até mesmo de uma afilhada política de Putin, Ksenia Sobchak, de 42 ​​anos, personalidade da TV, ex-modelo da Playboy e considerada uma possível sucessora do presidente. Ela se desculpou por ter participado da festa, que durou dois dias.

As imagens da rave, que mostram participantes nus e seminus, chegaram ao presidente e a outras autoridades do Kremlin, provocando grande indignação, principalmente comando militar.

"Quero dizer que não apoio a comunidade LGBT e não queria fazer nenhuma propaganda disso", declarou o rapper Vacio, em um vídeo divulgado após a repercussão do caso. "Peço desculpas por ofender os sentimentos de outras pessoas e por participar de um vídeo tão terrível em um momento tão difícil para o nosso país", acrescentou o artista.

O presidente da Rússia assinou, no início deste mês, um novo pacote de leis que endurece ainda mais o controle sobre a população LGBTQIA+, proibindo, por exemplo, divulgação de qualquer ato ou qualquer informação que seja considerada pelo governo uma "promoção da homossexualidade" em público ou ainda em filmes e plataformas da internet. A multa nesses casos pode chegar a 10 milhões de rublos (R$ 800 mil).