Rússia emite ordem de prisão contra juiz do Tribunal Penal Internacional (TPI)

A Rússia emifiu, nesta quarta-feira (8), uma ordem de prisão contra o juiz do Tribunal Penal Internacional (TPI), Sergio Gerardo Ugaldo Godínez. O nome do magistrado costarriquenho foi incluído na base de dados do Ministério do Interior russo de pessoas procuradas. "Procurado em relação a uma investigação penal", informou o órgão. O motivo da prisão não foi especificado.

Em maio desse ano, o procurador do TPI, Karim Khan, também havia sido incluído na lista de pessoas procuradas pelo governo russo.

O TPI acusa o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a comissária russa para a infância, Maria Lvova-Belova, de crimes de guerra pela "deportação ilegal" de milhares de crianças ucranianas. O país negas as acusações.

Porém, uma ordem de prisão de Putin foi emitida em março desse ano pelo Tribunal. Apesar da Rússia não ser membro do TPI, as viagens internacionais de Putin foram prejudicadas. Devido a ameaça de detenção, ele não compareceu à reunião de cúpula dos Brics na África do Sul, em agosto, e não participou da cúpula do G20 na Índia, em setembro deste ano.