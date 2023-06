Hackers invadem canal de TV da Rússia e transmitem vídeo de soldados provocando Putin; assista

Um canal de TV da Rússia foi hackeado e exibiu vídeo provocando o presidente do país, Vladimir Putin, após especulações do Kremlin de que uma ofensiva da Ucrânia havia começado. No vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa ucraniano, soldados fazem sinal de silêncio - com um indicador na frente dos lábios. As imagens seguem acompanhadas da legenda "Planos gostam de silêncio" e "Não haverá anúncio de 'está começando".

Logo após o ataque, a Rússia cortou imediatamente o sinal da emissora. Oleg Kryuchkov, um funcionário nomeado por Putin na Crimeia, confirmou que as transmissões de várias operadoras de TV a cabo da Crimeia foram hackeadas.

Ofensiva

O governo russo afirmou ter repelido uma "ofensiva em larga escala" das forças ucranianas em Donetsk, no domingo (4), e divulgou imagens de supostos veículos blindados ucranianos sendo explodidos em um campo depois de serem atingidos. De acordo com as autoridades da Rússia, 250 soldados ucranianos morreram e 16 tanques, 3 veículos de combate de infantaria e 21 veículos blindados foram destuídos no confronto.

VEJA MAIS

Por outro lado, Kiev tem prometido lançar uma "ofensiva de primavera" há meses, para recuperar o território durante a guerra com o país vizinho, que começou em fevereiro do ano passado. Porém, o o alto-comando das forças ucranianas declarou que não haveria um anúncio oficial sobre o início de um contra-ataque.