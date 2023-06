No STF

Após Lula bater martelo, Cristiano Zanin deve ser indicado ao STF hoje. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

CIÊNCIA PAR TODOS

A Exposição da Biodiversidade (II Expobio) volta ao Vadião da UFPA, de 6 a 7 de junho, das 8h30 às 18h, no Guamá. Entrada franca.

(J.Bosco)

"Devemos aderir ao pensamento dos piores cenários. Nos preparar para tempestades perigosas"

Xi Jinping, presidente da China, em reunião dessa semana com a Comissão de Segurança do Partido Comunista Chinês. O alerta dado a autoridades de segurança do país cita o acirramento da Guerra da Ucrânia.

MARINHO

PODEMOS

O senador paraense Zequinha Marinho, recém-saído do PL, assinou ontem a ficha de filiação ao Podemos. Com isso, a legenda soma agora 22 parlamentares no Congresso, sendo 17 deputados federais e cinco senadores. O ato de filiação foi comandado pela presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP).

PPA

DEBATE

A Presidência da República adiou a plenária estadual que discutiria hoje em Belém o Plano Plurianual da União para o período de 2024 a 2027. A nova data ainda não foi divulgada. Ao longo deste mês serão realizados encontros em todos os estados. O PPA é a base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para o Orçamento propriamente. Define as prioridades do governo para o período e a intenção é elaborar um documento que leve em conta as necessidades mais urgentes das unidades da Federação.

TERRA

REGULARIZAÇÃO

Na cerimônia realizada pelos 53 anos da criação da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), o prefeito Edmilson Rodrigues fez um duplo elogio aos servidores da Casa. Primeiro, destacou a importância do trabalho que a companhia vem desenvolvendo para a regularização fundiária de interesse social, que, até o final de 2023, vai alcançar a marca de 15 mil certidões de propriedade entregues. Outro destaque foi a escolha pelo ministro das Cidades, Jader Filho, do programa Terra da Gente para servir como base para a criação de programa federal do Ministério das Cidades para regularização fundiária em todo País.

ENERGIA

VANDALISMO

No último fim de semana, o município de Curralinho, no Arquipélago do Marajó, teve o fornecimento de energia comprometido por 22 horas. Segundo a distribuidora Equatorial, o problema foi causado por atos de vandalismo.

POSTES

Dois postes, por onde passa o alimentador que atende a cidade, foram derrubados de forma criminosa. Para reestabelecer o serviço, a distribuidora teve apoio da PM.

COMÉRCIO

ABERTURA

Lojistas e varejistas de Belém estão autorizados a abrir no feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho: acordo foi firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas e trabalhadores. O comércio de rua funcionará de 8h às 18h. Nos shoppings, das 11h às 21h. O pagamento dos trabalhadores será uma diária dobrada.

PANAMAZÔNIA

ENCONTRO

Movimentos sociais se prepararam para série de eventos em Belém, durante reunião dos líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que reúne presidentes dos países da Pan-Amazônia. O encontro de cúpula ocorre de 6 a 8 de agosto. A programação paralela prevê de marchas a plenárias - e é liderada por entidades como a “Assembleia Mundial pela Amazônia”, o “Fórum Social Pan-Amazônico”, e a “Rede Eclesial Pan-Amazônica”.

CONTA

DIGITAL

Os paraenses que possuem conta digital do governo federal, agora podem usar login e senha do gov.br para ter acesso aos serviços oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará. A integração entre sistemas começou na última terça (30). Atualmente existem 106.425 cadastros no Portal de Serviços da Sefa e o perfil utilizado pelo cidadão na conta gov.br servirá como meio de identificação digital no sistema da administração fazendária estadual. O contribuinte também pode continuar a usar o perfil já criado, cadastrar usuário com login e senha no portal da Sefa ou usar a certificação digital.

GIGANTES

PROTEÇÃO

Os estados do Pará e Amapá querem juntar esforços para a preservação das árvores gigantes da Amazônia. Uma proposta é transformar a Floresta Estadual do Paru, onde foi encontrado um Angelim Vermelho, considerado o maior da América do Sul e o quarto maior do planeta, em Unidade de Proteção Integral. A árvore, localizada no município de Almeirim, mede 88,5 metros de altura e 3,15 metros de diâmetro. Estudos estimam que tenha entre 400 e 600 anos de existência. O projeto da unidade de conservação já está em estudo feito em conjunto pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), o Ministério Público do Amapá e o Instituto Federal do Amapá (Ifap). Estima-se que haja outras 35 árvores acima de 80 metros nos dois estados.

EM POUCAS LINHAS

► Considerado o maior polo cerâmico e serralheiro da região Norte do Brasil, o município de São Miguel do Guamá vai sediar amanhã o “Iº Seminário das Cidades”. O evento terá presença dos ministros das Cidades, Jader Filho; e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de secretários nacionais e da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. O evento terá como tema “Cidade em Debate: Desafios e Possibilidades”. A ideia é buscar alternativas para fortalecer parcerias entre os municípios e os ministérios.

► Trinta e quatro produtores dos municípios de Melgaço e Anajás, no arquipélago do Marajó, receberão cerca de R$ 1 milhão em crédito para investimento na cadeia produtiva do açaí. Os produtores são assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) e receberão os valores via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com carência de três anos, prazo de sete anos para pagamento e juros de 5% ao ano.

► Cerca de 300 participantes, entre prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores e servidores municipais de 34 cidades, estão em Marabá recebendo orientação e aperfeiçoamento técnico com o projeto “Capacitação” do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), realizado pela Escola de Contas Públicas. Neste ano, assuntos sobre políticas públicas da primeira infância e equidade de gênero no poder público também integram a programação, que será encerrada hoje.

► A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai realizar, na segunda-feira, 5 de junho, o “Seminário de Direito Ambiental: Construindo Caminhos Sustentáveis”. O evento integra a agenda das comemorações pelo Dia do Meio Ambiente e será aberto ao público em geral.