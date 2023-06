Homem fica nu em altar de igreja no Vaticano para protestar contra a guerra na Ucrânia

Um homem subiu no altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, totalmente sem roupa, em protesto contra a guerra na Ucrânia, que já dura mais de um ano, após invasão russa ao país. O incidente ocorreu logo após o encerramento da basílica, no dia 1º de junho.

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o indivíduo nu no altar sagrado para a Igreja Católica. Na fotografia, ele é capturado de costas, usando apenas meias e sapatos.

VEJA MAIS

O manifestante havia inscrito nas suas costas a mensagem "salve as crianças da Ucrânia", em uma clara denúncia ao conflito armado. Informações divulgadas pelo Daily Mail indicam que o homem também exibia cortes autoinfligidos pelo corpo, possivelmente causados pelas próprias unhas.

A identidade do indivíduo não foi revelada, porém, ele foi prontamente contido pelos guardas do Vaticano, que o entregaram às autoridades policiais italianas.

Essa não é a primeira vez que um episódio dessa natureza ocorre nesse local. Em 2016, um homem identificado como Luis Carlo Giampaoli foi detido após despir-se na basílica.