Guerra Ucrânia x Rússia: Kiev e Moscou são atacadas por drone nesta terça-feira

Em guerra desde fevereiro do ano passado, Rússia e Ucrânia enfrentaram ataques às suas capitais, nesta terça-feira (30). Drones ucranianos atingiram Moscou. Entre os alvos estavam algumas das áreas mais ricas da cidade, incluindo uma zona ocidental onde o presidente Vladimir Putin e a elite têm residências.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, oito drones enviados por Kiev foram abatidos ou desviados, mas o Baza, um canal do Telegram com links para os serviços de segurança, disse que mais de 25 estavam envolvidonos ataques. O prefeito de Moscou informou que duas pessoas ficaram feridas e alguns blocos de apartamentos foram esvaziados brevemente.

Neste mês, dois drones já haviam explodido sobre o Kremlin, sede do governo russo, em um ataque que o país também atribuiu a Kiev e disse ter como alvo Putin.

Novos ataques causaram estragos na cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, durante a madrugada desta terça-feira, 30 de maio de 2023. (ALEX BABENKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Já Kiev foi atingida pelo ar, também por drone, pela terceira vez em 24 horas. Autoridades ucranianas informaram que quatro pessoas morreram nos últimos ataques desta terça-feira, e outras 34 ficaram feridas, incluindo duas crianças. De acordo com as forças de defesa ucranianas, mais de 20 drones Shahed de fabricação iraniana foram abatidos.

"A Rússia está tentando nos quebrar e quebrar nossa vontade. Para privar cidadãos pacíficos do sono e impedir que nós, o setor de segurança e defesa, nos preparemos para implementar tarefas importantes", declarou o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko.