Três pessoas morrem em ataque aéreo da Rússia contra Ucrânia em Kiev; criança está entre as vítimas

Pelo menos três pessoas morreram em um ataque aéreo executado pela Rússia contra Kiev nesta quinta-feira (1º). Uma criança está entre as vítimas. A ofensiva provocou pânico na capital da Ucrânia após uma semana de bombardeios.

O ataque começou às 3h - no horário local (21h de Brasília, quarta-feira) - com mísseis de cruzeiro e balísticos. Segundo as autoridades ucranianas, 12 pessoas ficaram feridas nas várias áreas do atentado.

VEJA MAIS

"No bairro de Desnianski: três pessoas mortas, incluindo uma criança (nascida em 2012), e 10 pessoas feridas, incluindo uma criança. No bairro de Dniprovskyi: duas pessoas feridas", anunciou no Telegram a Administração Militar de Kiev.

Na Rússia

Ao mesmo tempo, a Rússia começou a retirar centenas de crianças de regiões de fronteira com a Ucrânia, alvos de intensos bombardeios nos últimos dias, e onde a situação é "alarmante", segundo o Kremlin.

Nesta quinta-feira, oito pessoas ficaram feridas em uma cidade da região de Belgorod, próxima da fronteira e alvo de disparos contínuos de artilharia, anunciou o governador Vyacheslav Gladkov.

As redes sociais foram usadas para alertar a população. "Shebekino está sob fogo ininterrupto", afirmou Gladkov no Telegram. As forças ucranianas bombardeiam "o centro e os arredores" da cidade, acrescentou. "Oito pessoas ficaram feridas. Não há mortes", disse.

"A vida dos civis e da população está sob ameaça, em particular em Shebekino e nas localidades próximas", afirmou Gladkov.

O governador, no entanto, negou as informações divulgadas em alguns canais do Telegram sobre um "avanço" das tropas ucranianas na região de Belgorod. "A partir de hoje estamos evacuando nossas crianças dos distritos de Shebekino e Graivoron", disse.

Um primeiro grupo de 300 crianças será enviado hoje para Voronezh, cidade cerca de 250 quilômetros ao nordeste. Um jornalista da agência Ria Novosti disse que diversos ônibus com quase 150 pessoas chegaram à cidade.

Problemas externos

Enquanto isso, as tensões com o Ocidente aumentaram nesta quarta-feira, após a Alemanha anunciar uma drástica redução do corpo diplomático russo em seu território, com o fechamento de quatro dos cinco consulados.

Moscou criticou a decisão, a chamando de "provocação impensada", e prometeu uma "resposta justa".

Em Washington, o Pentágono anunciou um novo pacote de armas de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,53 bilhão) para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea e dezenas de milhões de cartuchos de munição.