Ataque com drones danifica prédio administrativo de oleoduto na Rússia

O governador de Pskov, Mikhail Vedernikov, disse ao Telegram, neste sábado (27) que um ataque com dois drones causou uma explosão na região russa perto da fronteira com Belarus. O prédio administrativo de um oleoduto na região foi danificado. Um dos alvos teria sido uma estação que serve o vasto oleoduto Druzhba, que envia petróleo da Sibéria Ocidental para a Europa.

Vedernikov não acusou a Ucrânia. Mas os ataques de drones ucranianos dentro da Rússia têm crescido em intensidade nas últimas semanas, e o New York Times informou que a inteligência dos EUA acredita que a Ucrânia estava por trás de um ataque de drones no Kremlin, no início deste mês.

A Ucrânia não reconheceu publicamente o lançamento de ataques contra alvos dentro da Rússia. O Ministério da Defesa ucraniano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário neste sábado (27).