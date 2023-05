Xi pede para autoridades da China que se preparem para “piores cenários” e “tempestades perigosas”

O presidente da China, Xi Jinping, pediu as principais autoridades de segurança do país a trabalharem “com os piores e mais extremos cenários” e se preparem para enfrentar “tempestades perigosas” à frente. As declarações foram feitas na última terça-feira (30) durante reunião da Comissão de Segurança do Partido Comunista Chinês, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

“Devemos aderir ao pensamento dos piores cenários e nos preparar para resistir a ventos fortes, águas agitadas e até tempestades perigosas” disse o presidente chinês. Ele afirmou ainda que o país enfrenta questões muito mais complexas e difíceis de serem resolvidas, hoje, e sugeriu um aumento no investimento em defesa, que já é o segundo orçamento mais caro do mundo no setor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

A declaração do lider Chinês ocorreu em um momento de instabilidade global agravada pela Guerra da Ucrânia, conflito no Leste Europeu do qual Pequim é acusada pelos EUA de planejar o envio de artefatos militares para a Rússia.

As tensões entre EUA e China aumentaram com a Guerra da Ucrânia e também com a chamada Guerra Fria 2.0. Pequim rejeitou nesta semana um pedido americano para que fosse feita uma reunião com os chefes de Defesa dos países em um fórum anual de segurança em Singapura, que começa na próxima sexta (2). Os motivos para a recusa não foram informados, mas a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning disse que Washington precisa "mostrar sinceridade e criar as condições necessárias para o diálogo".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).