China afirma que balões dos Estados Unidos sobrevoaram Xinjiang e Tibete sem autorização

A China afirma que balões dos Estados Unidos sobrevoaram seu espaço aéreo sem autorização, desde maio de 2022. De acordo com Pequim os objetos voadores norte-americanos foram detectados em áreas altamente controladas do Tibete e de Xinjiang, regiões onde o governo chinês é acusado de fortes violações dos direitos humanos contra a população da etnia Han.

“Sem a aprovação das autoridades chinesas, voou ilegalmente pelo menos dez vezes sobre o espaço territorial da China, incluindo Xinjiang. Tibete e outras províncias”, declarou porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin.

As acusações representam mais um capítulo do conflito sobre objetos voadores travado entre os dois países, desde que os EUA derrubaram o que chamaram de balão espião chinês na costa da Carolina do Sul. O governo chinês nega que o objetivo era usado para espionagem e afirma que se tratava de um veículo de investigação civil que, por engano, se desviou do seu curso.

Segundo a secretária de Estado adjunta dos EUA, Wendy Sherman, as alegações chinesas sobre supostos balões norte-americanos são “falsas”.