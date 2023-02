EUA encontra sensores de balão chinês no Atlântico: 'era claramente para vigilância'

O Comando Norte da Marinha dos Estados Unidos (EUA) confirma ter encontrado no oceano Atlântico destroços significativos do balão chinês abatido no dia 4 de fevereiro, "incluindo todos os sensores prioritários e peças eletrónicas identificadas". Também foram recuperadas na costa da Carolina do Sul "grandes secções da estrutura". Para os investigadores, porém, a maior parte dos componentes eletrônicos continua espalhada no fundo do oceano, segundo o FBI.

De acordo com o Governo americano, o equipamento tinha ferramentas para recolher comunicações eletrônicas. Entre as peças resgatadas está um fragmento de nove a 12 metros que corresponde à antena do balão, ou parte dela. Para os Estados Unidos, o balão faria parte de uma frota de vigilância intercontinental, organizada por militares da China.

O Departamento de Estado afirmou que o equipamento visível, que incluía antenas, “era claramente para vigilância de inteligência e inconsistente com o equipamento a bordo dos balões meteorológicos”, contestando assim a alegação do governo chinês de que o balão era uma máquina meteorológica civil e que tinha se desviado do curso.

Mais três

Desde o dia 4 de fevereiro e o abate do primeiro equipamento, pelo menos mais três balões do mesmo tipo foram observados. Segundo o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, eles foram derrubados com muita cautela. Ele informou ainda que os balões não representavam "nenhuma ameaça direta para as pessoas no solo", mas foram destruídos "para proteger nossa segurança, nossos interesses e segurança de voo".