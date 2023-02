Vídeo mostra momento em que EUA derruba suposto balão espião chinês no oceano

Neste sábado (4), os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês, por volta das 14h30, na costa dos estados da Carolina do Norte e do Sul depois que o equipamento atravessou locais militares sensíveis em toda a América do Norte e se tornou o mais recente ponto crítico nas tensões entre os EUA e a China.

Joe Biden, presidente dos EUA, disse à imprensa norte-americana no início do sábado que iriam “cuidar disso”, quando questionado sobre o balão. Mais tarde, disse a repórteres que foi informado sobre o balão na quarta-feira (1º) e que pediu para que o objeto fosse derrubado "o mais rápido possível". O Pentágono então esperou o momento mais adequado para derrubá-lo sobre o mar. "Quero parabenizar os pilotos que cuidaram disso", completou o presidente norte-americano.

Uma operação estava em andamento nas águas territoriais dos Estados Unidos no Oceano Atlântico para recuperar os destroços do balão, que voava a cerca de 60 mil pés e tinha o tamanho estimado de três ônibus escolares.