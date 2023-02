Espionagem: EUA afirmam que balão chinês era militar e fazia parte de programa de vigilância

O balão que cruzou os céus do Alasca e do Canadá, aparecendo depois no estado norte-americano de Montana, onde estão abrigadas estruturas com mísseis nucleares, era usado por militares chineses em manobras de espionagem. A afirmação foi reforçada pelos serviços secretos norte-americanos, que insistem que o objeto partiu de Hainan, uma ilha no Sul da China que abriga uma base militar naval. As informações são da Agência Brasil.

Para os americanos, o equipamento coletava informações sobre territórios considerados estrategicamente importantes. Entre os objetivos estaria também colher informações sobre territórios como o Japão, a Índia, Taiwan e as Filipinas.

No último sábado (4), o balão foi atingido por um caça dos Estados Unidos e derrubado. Os destroços caíram na costa de Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

A China nega a aplicação militar desse e de outros balões, que foram avistados sobre a Costa Rica e a Venezuela, para fins de vigilância. O país alega que o equipamento é de uso civil e entrou nos EUA devido a uma força maior - "foi absolutamente um acidente"