Misterioso balão chinês sobrevoa os EUA; China nega espionagem

Um balão misterioso sobrevoa os Estados Unidos, levantando no país a suspeita de espionagem chinesa. Sede do Departamento de Defesa norte-americano, o Pentágono afirmou nesta quinta-feira (2) que estava monitorando o artefato há alguns dias e que desconfiava ser parte da espionagem da China aos EUA. Os chineses negam. As informações são do G1 Mundo.

Pequim afirmou, nesta sexta-feira (3), que o objetivo é um equipamento não tripulado do país usado para fins meteorológicos civis e científicos e pediu desculpas por ele ter ido parar no espaço aéreo norte-americano. O governo chinês informou que continuará mantendo comunicações com os Estados Unidos para lidar adequadamente com o episódio, classificado como "inesperado".

O argumento do país é de que o balão foi parar no espaço aéreo norte-americano por causa dos "ventos de oeste e capacidade de controle limitada" do balão.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning declarou que o país responsável está "sempre observando as leis internacionais". "Não temos intenção de invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos", disse. "Esperamos que ambos os lados possam lidar com o assunto com calma e prudência", completou.