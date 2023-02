Estados Unidos anunciam segundo balão chinês no espaço aéreo da América Latina

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, 3, que um segundo balão de vigilância chinês estava sobrevoando a América Latina, sem contudo precisar o local. Um primeiro balão havia sido visualizado na véspera, nos Estados Unidos. Autoridades chinesas reconheceram que se tratava de um objeto do país, que teria ido parar no espaço aéreo americano involuntariamente.

A situação levou ao cancelamento de uma visita que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faria a Pequim. Ele também classificou o ato como “irresponsável”, e chegou a se comunicar com um funcionário do alto escalão chinês.

O primeiro balão voava sob alta altitude e os Estados Unidos anunciaram não ter dúvidas sobre a origem do item, a qual depois foi reconhecida pela própria China. O País anunciou, em um comunicado, que se tratava de uma aeronave civil, voltada para fins de estudo, principalmente meteorológicos.

Segundo a imprensa americana, o balão chegou a sobrevoar o Canadá e as Ilhas Aleutas, no norte do Oceano Pacífico, antes de entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos. De acordo com uma fonte ligada ao Pentágono, em território americano, o balão teria sobrevoado o estado de Montana, que sedia instalações de mísseis nucleares, e alguns aviões de combate teriam chegado a se aproximar dele, mas optou-se por não derrubar o balão por conta dos possíveis riscos que destroços dele poderiam causar ao cair em terra.

O episódio provocou a reação de diversos políticos americanos, como o ex-presidente Donald Trump e outros. A visita do secretário de Estado americano seria a primeira à China desde 2018, quando os dois países protagonizaram algumas tensões, principalmente em função de divergências acerca da autonomia de Taiwan, que a China reivindica como parte do seu território, e atividades militares desenvolvidas no mar do Sul da China.

