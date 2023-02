Após tensão entre EUA e China, Colômbia também identifica balão misterioso em seu espaço aéreo

O governo da Colômbia informou, neste domingo (5), que registrou um dispositivo misterioso sobrevando o próprio território. De acordo com o comunicado divulgado pela Força Aérea do país, o objeto tem "características similares à de um balão” e foi identificado na manhã de sexta-feira (3), sendo monitorado até deixar o espaço aéreo nacional. A Colômbia afirmou que está realizando “averiguações pertinentes e cooperando com diferentes países e instituições para identificar a origem do objeto”. As informações são do Portal Metrópoles.

O caso foi divulgado depois que o governo dos Estados Unidos (EUA) relatou que um balão da China supostamente usado para “espionagem” foi avistado na América Latina. No sábado (4), a Força Aérea dos EUA derrubou um outros artefato de origem chinesa que sobrevoou o território norte-americano nos últimos cinco dias, na Carolina do Sul.

Em um discurso semelhante ao das autoridades norte-americana, a Força Aérea da Colômbia garantiu que o balão não representou “ameaça” à segurança e defesa do país.

Tensão

O Pentágono acusou a China de utilizar os balões para espionagem, levando a uma nova escalada de tensões entre EUA e China, que culminou no adiamento de uma visita a Pequim do Secretário de Estado estadunidense, Antony Blinken. O encontro estava marcado para este fim de semana.

Por outro lado, o governo de Xi Jinping garantiu que o dispositivo é usado exclusivamente para fins meteorológicos, e que teria saído da rota original. A explicação não foi aceita pela autoridade americana.