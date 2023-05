Capital da Ucrânia recebe mais um ataque russo nesta segunda-feira (29)

Kiev. capital da Ucrânia, mais uma vez foi atacada pela Rússia. Nesta segunda-feira (29), vários serviços essenciais foram paralisados após as explosões. Bombeiros tentam controlar os incêndios no distrito de Obolonskii, zona norte da cidade. Após as sirenes soarem, vários cidadãos correram para os abrigos antiaéreos, conforme orientação da prefeitura. Um bombardeio russo também atingiu uma instalação militar na região ucraniana de Khmelnitski, oeste do país, como informaram as autoridades locais.

"Explosões na cidade, em bairros do centro. A defesa antiaérea está em ação. O ataque a Kiev continua", escreveu no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Kiev não vinha sendo atacada desde o início do ano. No entanto, nos últimos dias, foi alvo de bombardeios quase que diariamente e nos horários da noite.

Horas antes do ataque a Kiev, o comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhni, informou que 37 mísseis de cruzeiro e 29 drones de combate russos foram interceptados durante mais uma rodada de ataques noturnos. "Durante a noite, ocupantes atacaram instalações militares e infraestruturas essenciais", afirmou no Telegram. De todos os projéteis, 37 mísseis e 2 drones foram derrubados, comunicou o militar.