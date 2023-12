Maduro visitará Putin em meio a tensões na Guiana, reforçando aliança entre Venezuela e Rússia

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, planeja uma visita ao líder russo, Vladimir Putin, nos próximos dias, em um momento crucial das disputas pela região do Essequibo com a Guiana. A viagem, articulada em outubro durante o aumento das tensões, tem como objetivo oficial fortalecer a "cooperação" e "investimentos" russos no setor petrolífero venezuelano.

A intenção da Rússia em estreitar laços com a Venezuela surge quando a ditadura chavista anuncia a anexação da rica em petróleo região do Essequibo, atualmente sob domínio da Guiana. Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo, destaca a importância desses esforços diante das tentativas ocidentais de usar recursos energéticos como instrumento de pressão política.

VEJA MAIS

Ambos os países estão entre os maiores produtores de petróleo globalmente, e a Rússia busca aprofundar sua relação com a Venezuela, especialmente após a anunciada anexação do Essequibo pela ditadura chavista, visando a exploração de suas reservas estimadas em 11 bilhões de barris.

Cresce o receio de uma invasão militar

A área é atualmente explorada pela ExxonMobil, empresa americana que opera na Guiana desde 2008, contribuindo para aproximar o país dos Estados Unidos em termos de segurança. Recentemente, os EUA intensificaram treinamentos conjuntos com as Forças Armadas da Guiana para fortalecer suas capacidades táticas e operacionais.

Após o plebiscito venezuelano afirmar que o Essequibo pertence à Venezuela, cresce o receio de uma invasão militar para anexar a região. O presidente guianense, Mohamed Arfaan Ali, busca apoio regional para a defesa do território. Os EUA anunciaram exercícios militares em parceria com a GDF, sinalizando uma clara disposição em defender a Guiana.

Analistas observam que as forças guianenses são inferiores às venezuelanas em pessoal e equipamento. A visita de Maduro à Rússia destaca sua busca por apoio em meio a aliados que rivalizam com os EUA. No entanto, especialistas apontam que a Rússia pode ter limitações para auxiliar militarmente devido à concentração de tropas na Ucrânia, um fator a ser considerado no contexto do conflito.