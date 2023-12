Procurador-geral da Venezuela emite mandados de prisão contra 14 opositores por suposta conspiração

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou na quarta-feira (6) a solicitação de mandados de prisão contra 14 líderes da oposição venezuelana. Os acusados enfrentam alegações de "traição ao país, conspiração, lavagem de dinheiro e associação criminosa" relacionadas ao referendo de anexação de parte do território da Guiana, realizado no domingo (3), quando venceu o "Sim".

A incorporação do território guianês à Venezuela foi aprovada com mais de 95% dos votos. O presidente Nicolás Maduro, em 5 de dezembro, apresentou um projeto de lei para regulamentar a criação do novo Estado, ordenou licenças de exploração de petróleo e gás na região e divulgou um "novo mapa da Venezuela" em suas redes sociais, incluindo a área a ser incorporada.

Em um comunicado, o Ministério Público afirmou que os suspeitos estão envolvidos em conspirações contra o referendo, identificando financiamentos provenientes da lavagem de ativos de organizações internacionais para conspirar contra a consulta popular.

A lista de alvos dos mandados de prisão inclui líderes do partido Vamos Venezuela, como María Corina Machado, vencedora das eleições primárias. Também abrange opositores exilados, como Juan Guaidó, ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, e ex-ministros do presidente Hugo Chávez.

A lista de alvos dos mandados de prisão é a seguinte:

Supostos operadores no exterior:

1. Jhon Goicochea, advogado e ativista do partido Vontade Popular;

2. Juan Guaidó, ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela;

3. Julio Borges, integrante do Primeiro Justiça;

4. Andrés Izarra, ex-ministro de Chávez;

5. David Smolanski, integrante do Vontade Popular;

6. Carlos Vecchio, embaixador da Venezuela nos EUA designado por Guaidó;

7. Lester Toledo, diretor do Vontade Popular;

8. Savoi Jandon Wright, cidadão norte-americano acusado de financiamento;

9. Leopoldo López, presidente do Vontade Popular;

10. Rafael Ramírez, ex-ministro de Chávez.

Supostos conspiradores operando na Venezuela:

11. Roberto Abdul, presidente da ONG Súmate, cofundada por Machado;

12. Henry Alviarez, integrante da direção nacional do partido Vamos Venezuela;

13. Claudia Macero, integrante da direção nacional do Vamos Venezuela;

14. Pedro Urruchurtu, integrante da direção nacional do Vamos Venezuela.

O procurador-geral Saab afirmou que "alguns deles já estão sob as ordens da justiça", e as prisões foram realizadas com base em informações fornecidas por uma testemunha, cujos dados não foram divulgados.