Em parceria com Guiana, EUA farão manobras militares na região de Essequibo

O governo dos Estados Unidos anunciou a realização de manobras militares pelas forças norte-americanas em Essequibo, região rica em petróleo que vem sendo reivindicada pela Venezuela. Os exercícios, realizados em parceria com a Guiana, que controla o território em disputa, começam nesta quinta-feira (7). Aviões militares dos Estados Unidos sobrevoarão Essequibo e o resto da Guiana neste que é o primeiro movimento militar norte-americano na região desde o referendo realizado no último domingo (3), na Venezuela, sobre a anexação do território.

Após o referendo do último domingo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro divulgou um "novo mapa" com a incorporação da região de Essequibo - que atualmente representa 70% do território da Guiana e determinou que o novo desenho do território do país seja publicado e levado em instituições de ensino, como escolas, colégios e universidades. Ele também ordenou que a estatal petroleira do país PDVSA conceda licenças para a exploração de petróleo e gás na região.

A Embaixada dos Estados Unidos na Guiana informou que as manobras anunciadas nesta quinta-feira fazem parte de operações de rotina da parceria para "melhorar a segurança" local. Em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia enviado à Guiana comandantes do alto escalão do Comando Militar dos Sul dos EUA para debater estratégias de defesa. Washington estuda ainda a construção de uma base militar em Essequibo.

Nesta quinta, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, em conversa por telefone com o presidente guianês, Irfaan Ali, expressou apoio dos EUA à Guiana e debateu a "cooperação robusta" na área de segurança.