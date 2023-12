Caminhão do Exército Brasileiro tomba e pega fogo perto da fronteira com a Guiana; veja o vídeo

Um caminhão do Exército Brasileiro que levava materiais de manutenção para o município de Bonfim (RR), na fronteira com a Guiana, pegou fogo após tombar no quilômetro 71, da rodovia federal BR-401, que liga a capital de Roraima, Boa Vista, ao município fronteiriço com o país vizinho, na tarde desta quinta-feira (7).

O veículo tem capacidade para transportar cinco toneladas de materiais e explodiu após o acidente, ocorrido, na zona rural de Bonfim. Em nota, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva informou que dois militares estavam no caminhão. Eles ficaram feridos e foram encaminhadas ao Posto Médico da Guarnição de Boa Vista, mas passam bem.

Segundo o Exército, a causa do acidente será apurada.

Reforço na fronteira

O Brasil tem reforçado a presença militar na fronteira na região, diante da crise entre Venezuela e Guiana, que disputam o território de Essequibo, hoje administrado pela Guiana. Nesta semana, o Exército enviou 16 blindados para Boa Vista (RR).

Também foi anunciado o aumento do efetivo no pelotão de fronteira de 70 para 130 militares na região da fronteira do Brasil com os dois países. Segundo o Exército, as movimentações de tropas fazem parte do adestramento avançado da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, visando manter a prontidão e eficiência operacional da Força Terrestre.