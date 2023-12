'Nós não permitiremos que o nosso território seja violado', diz Irfaan Ali, presidente da Guiana

Esclerose múltipla

Estudo do Instituto do Cérebro de Paris mostra que depressão e distúrbios sexuais estão entre sintomas associados à doença.



Lixo espacial

Cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobrem que lixo espacial chinês causou crateras misteriosas na Lua.

(J. Bosco)

"Nós não permitiremos que o nosso território seja violado.”

Irfaan Ali, presidente da Guiana, sobre a criação de uma Zona Operacional de Defesa Integral no estado de Bolívar, que faz fronteira com o Essequibo. Governo de Caracas também nomeou major-general como autoridade única da Guiana Essequiba.



LIXO

LICITAÇÃO



A Comissão de Licitação da Prefeitura de Belém remarcou para hoje, às 8 horas, a abertura do envelope com a proposta técnica e financeira da concorrência que vai escolher quem vai assumir o manejo dos resíduos sólidos da capital. O anúncio foi feito após decisão da juíza Dayse Starling Motta, da 1ª Vara Federal Cível de Belém. No despacho, a magistrada avaliou que não cabe à Justiça Federal julgar o assunto, embora o edital da licitação preveja o uso de garantias da União, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional.



NA MARRA



Ontem, a Prefeitura de Belém comunicou ao desembargador federal Newton Ramos, da 11ª turma do Tribunal Federal da 1ª Região, suposta perda de objeto da liminar concedida por ele no último dia 14 de novembro. Especialistas consultados pela coluna afirmam, contudo, que a liminar continua valendo até que haja nova manifestação do desembargador relator. A marcação de uma nova sessão pelo Município pode, por exemplo, ser entendida como crime de desobediência.



POBREZA

QUEDA



Dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trouxeram uma boa notícia para os paraenses. Houve queda no percentual de pessoas que viviam em situação de extrema pobreza. Em 2001, a proporção dos que viviam com renda per capta de até R$ 200 por mês representava 15,3% da população do Estado. Em 2022, o índice caiu para 7,5%. Já a proporção de pessoas em situação de pobreza no Brasil – quem vivia com até R$ 637 por mês – registrou queda de 47%, em 2022.



PONTE

ETAPA



As obras das novas pontes sobre o rio Tocantins, em Marabá (PA), avançaram para a etapa embarcada.



INVESTIMENTO



As atividades serão realizadas com o auxílio de rebocadores, lanchas e balsas com guindastes para transportar as estruturas das margens até o local da construção. Com um investimento de R$ 4,1 bilhões, o empreendimento é realizado pela Vale e deve ser concluído até 2027. O projeto prevê a construção de duas novas pontes a 300 metros da estrutura rodoferroviária atual. Cada uma delas terá 2,3 quilômetros de extensão.



REFORMA

COMISSÃO



A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) instalou, nesta quarta-feira, uma Comissão Temporária Externa para acompanhar o debate sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. O grupo será presidido pelo deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), e o deputado Erick Monteiro (PSDB) será o relator. Também integram o grupo Dirceu Ten Caten (PT), Coronel Neil (PL) e Ronie Silva (MDB). O advogado Denis Farias atuará como consultor jurídico e o presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco) auxiliará o debate.



AGRO

ENCONTRO



A capital paraense será sede, em junho de 2025, do maior evento de insumos agrícolas do Brasil, o Seminário Nacional sobre Insumos Agrícolas (Senagri). O evento acontece a cada dois anos e reúne acadêmicos, pesquisadores, produtores rurais, profissionais, empresários e lideranças do agronegócio brasileiro.



SETOR



O seminário vai abordar temas como agrotóxicos, bioinsumos, sanidade vegetal, adubos e fertilizantes, sementes, mudas e inovações tecnológicas para o setor e o agronegócio. Também abordará a produção artesanal no Estado do Pará.



ÓRGÃOS PÚBLICOS

LINGUAGEM



Na terça-feira, 5, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui uma política nacional de linguagem simples em órgãos públicos. O uso de linguagem neutra foi proibido. Conforme o texto, “novas formas de flexão de gênero e número das palavras da língua portuguesa”, como “todes”, não poderão ser usadas em comunicações com a população. A proposta, agora, será analisada pelo Senado.

Em Poucas Linhas

- A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo elegeu nova diretoria. A jornalista paraense Catarina Barbosa fará parte do grupo que vai comandar a entidade nos anos de 2024 e 2025.



- Foi lançada nesta quarta-feira, 6, a biografia do líder espírita Nazareno Tourinho. O livro “Um Espírita Poli... Valente Biografia quase não autorizada de Nazareno Tourinho”, foi escrito pela coordenadora da Casa Espírita Nazareno, Clelia Cunha, que foi secretária de Nazareno durante muitos anos.



- A obra, editada pela Paka Tatu, relata a vida de um dos mais renomados autores e dramaturgos paraenses e traz também poemas, listagem de prêmios e homenagens que Nazareno recebeu, além de atividades que ele exercia e fotos das atividades literárias e espíritas.



- Quase 130 mil crianças de mães imigrantes nasceram no Brasil em nove anos, mostra balanço apresentado durante seminário promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Maioria das mulheres é da Venezuela e Haiti.



- O relatório mostra ainda que 66,3 mil casamentos envolvendo imigrantes foram celebrados.



- O governo brasileiro enviará um novo voo para o resgate de brasileiros presos na Faixa de Gaza. A aeronave partirá em direção ao Cairo, no Egito, nesta quinta-feira, levando até a região 11 mil toneladas de alimentos para assistência humanitária.



- A nova lista, segundo o Ministério das Relações Exteriores, tem 102 brasileiros e familiares que solicitaram repatriação.



- O Google lançou ontem seu mais ambicioso projeto no mundo da inteligência artificial. A plataforma Gemini foi criada para rivalizar com o já conhecido ChatGPT, da OpenAI, e combina texto, imagens, áudio e vídeo.



- A Meta planeja acabar com a integração de suas redes sociais. Com a novidade, o usuário não poderá mais utilizar o bate-papo compartilhado entre o Facebook e o Instagram.