Depois de 'desaparecer' de prisão, opositor russo é 'encontrado' em colônia penal no Ártico; entenda

Depois de quase três semanas sem notícias do paradeiro de Alexei Navalny, a equipe do ativista anticorrupção e opositor russo Alexei Navalny informou, nesta segunda-feira (25), que ele está em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, a três meses da eleição presidencial no país. Com 5 mil habitantes, a cidade de Kharp fica localiza Yamalia-Nenetsia, uma região remota no norte da Rússia, além do Círculo Polar Ártico, que abriga várias colônias penais.

Segundo a porta-voz do ativista, Kira Yarmish, Alexei Navalny "está bem" e recebeu a visita de seu advogado nesta segunda-feira.

Ivan Zhdanov, um dos principais colaboradores de Navalny, contou que ele está em uma "das colônias mais remotas" da Rússia e que as condições no local são "difíceis".

"Desde o início, ficou claro que as autoridades queriam isolar Alexei, especialmente antes da eleição presidencial", prevista para março de 2024, acrescentou Zhdanov, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter)

No dia 11 de dezembro deste ano, a equipe de Navalny informou que ele não havia sido encontrado nas colônias penais onde estaria detido e seu paradeiro era desconhecido. Aos 47 anos, o principal adversário político do presidente Vladimir Putin, que tentará a reeleição, cumpre pena de 19 anos de prisão por "extremismo". Ele foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo o próprio Navalny, foi planejado pelo Kremlin.