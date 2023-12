Principal opositor de Putin, Alexey Navalny desaparece de prisão na Rússia, afirma equipe

Poucos dias após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar que tentará a reeleições nas eleições marcadas para março de 2024, a equipe de Alexey Navalny, de 47 anos, principal opositor político de Putin, informou que ele está desaparecido. Preso desde 2021, acusado de violar os termos de sua liberdade condicional relacionados a um caso de fraude em 2013, Navalny não foi encontrado nas colônias penais onde estaria detido e seu paradeiro é desconhecido. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11).

VEJA MAIS

Navalny cumpria pena 11 anos e meio em uma instalação de segurança máxima por fraude e outras acusações que nega quando foi condenado, em agosto deste ano, a mais 19 anos de prisão, por criar uma comunidade extremista, financiar atividades extremistas e vários outros crimes. Os apoiadores dele afirmam que a detenção e encarceramento buscam reprimir as suas críticas ao presidente russo.

Kira Yarmysh, porta-voz da equipe de Navalny, afirma que os advogados fizeram várias tentativas para obter acesso a duas colônias penais perto de Moscou onde ele estaria, mas foram informados que o detento não estava nas colônias penais IK-6 ou IK-7.

O opositor de Putin chegou a ser envenenado em 2020 com a substância Novichok, antes de ser preso. Na época, ele foi levado para a Alemanha em coma e se recuperou em um hospital de Berlim. Foi preso ao retornar à Rússia, no ano seguinte. A Rússia nega o envolvimento envolvimento no caso, mas uma investigação conjunta da CNN e do portal de jornalismo Bellingcat implicou o Serviço de Segurança Russo (FSB) no envenenamento de Navalny.