Quem é o brasileiro que fugiu da cadeia e está causando pânico nos EUA

Condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada com 38 facadas, um brasileiro de 34 anos está causando pânico nos Estado Unidos desde que fugiu da cadeia, há nove dias. As buscas por Danilo Sousa Cavalcante levaram ao fechamento de escolas da região de Chester, onde aconteceu a fuga, e do jardim botânico Longwood Gardens, uma das maiores atrações turísticas da região, após o fugitivo ter sido visto nas proximidades.

Quem é o brasileiro

Danilo tem 34 anos, 1,80 metro de altura e pesa em torno de 50 quilos. Ele possui cabelos pretos e olhos castanhos.

O criminoso saiu do Brasil em 2018, após cometer outro assassinato, no Tocantins, e entrou nos EUA com uma identidade falsa, vindo de Porto Rico, segundo o jornal Philadelphia Inquirer. A primeira vítima de Danilo, Valter Júnior Moreira dos Reis, foi morto a tiros em 2017, em uma praça em Figueirópolis, em Tocantins.

Nos EUA, ele conheceu a maranhense Débora Evangelista Brandão através de amigos em comum. Os dois tiveram um relacionamento e, não aceitando o fim da relação, ele matou a ex-namorada em abril de 2021.

Danilo foi condenado à prisão perpétua por esse crime. Porém, ele fugiu da prisão na semana na manhã de 31 de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura. Sua fuga viralizou nas redes sociais e foi notícia no mundo inteiro.

Na última quarta-feira (6), a recompensa para quem ajudassem com informações sobre o paradeiro do brasileiro subiu de US$ 5 mil (quase R$ 25 mil) para US$ 20 mil, equivalente a R$ 100 mil.