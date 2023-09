Imagens de segurança gravam como brasileiro conseguiu fugir da prisão nos Estados Unidos; vídeo

Imagens de segurança conseguiram flagar a forma como o brasieliro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, fugiu de uma prisão de Chester, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Pelo vídeo dá pra ver que o detido utilizou os pés e as mãos como apoio, ele escalou as paredes do presídio. O caso aconteceu na última quinta-feira (31).

O vídeo mostra Danilo, que tem 1,80 metro de altura, estendendo seu corpo pelas paredes de tijolos e blocos de concreto até alcançar o telhado da prisão, de onde conseguiu escapar. Autoridades locais relatam que o brasileiro se inspirou em Igor Bolte, que também conseguiu fugir da mesma prisão ao escalar as paredes do pátio de exercícios da unidade em maio deste ano. Após a fuga de Bolte, o telhado da prisão foi cercado com arame farpado, mas isso não impediu Danilo Cavalcante.

VEJA MAIS

No caso deste brasileiro, os guardas demoraram mais de uma hora para perceber sua ausência. As autoridades locais ampliaram a área de busca pelo fugitivo brasileiro. Além da polícia estadual da Pensilvânia, as equipes SWAT e o FBI estão empenhados em localizar Danilo Cavalcante. O Ministério Público do Condado de Chester classificou o brasileiro como "extremamente perigoso".