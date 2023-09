Familiares podem ter ajudado brasileiro condenado à prisão perpétua após fuga da prisão nos EUA

Autoridades policiais da Pensilvânia acreditam na possibilidade do brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, ter sido ajudado por familiares após fugir do Presídio de Chester County, na última quinta-feira, 31. No mês passado, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada compatriota a facadas, em 2021.

Em coletiva realizada na sexta-feira (1), a promotora do condado afirmou que esse é um fator considerado na busca, e disse que as autoridades estão em contato com pessoas próximas a ele.

"Isso é absolutamente uma preocupação. Se houver familiares ou amigos que estejam ativamente envolvidos em ajudá-lo neste momento, eles também serão processados. Esperamos que eles cooperem com as autoridades. As autoridades estão em contato com eles", disse a promotora.

À rede de TV americana CBS, a promotora disse que a família tentou ajudá-lo após o crime contra a maranhense Débora Brandão.

"Ele a esfaqueou 38 vezes, em plena luz do dia, na frente de seus filhos de 4 e 7 anos. Depois, escapou e foi ajudado por familiares e amigos. A Polícia do Estado da Virgínia conseguiu prendê-lo mais tarde, no mesmo dia. Os detetives do condado de Chester conseguiram rastreá-lo e recuperaram a arma do crime" explicou Ryan.

Novas aparições

Os agentes que estão fazendo as buscas tiveram uma pista importante na madrugada deste sábado (2). O brasileiro voltou a ser flagrado por uma câmera de segurança, em Pocopson Township, a cerca de 2,4 quilômetros de onde a prisão está localizada.

A informação foi dada pelo Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Chester, por meio de uma postagem no Facebook. O sistema de monitoramento filmou Cavalcante no quarteirão 1800 da Lenape Road. No dia da fuga, uma outra câmera havia gravado o brasileiro caminhando pela Wawaset Road, na mesma cidade.

“Ele estava de calça, camiseta clara e tênis branco. Sua aparência permaneceu inalterada”, informou o Gabinete do Procurador neste sábado, em referência ao último registro em vídeo, acrescentando que o brasileiro usava uma mochila.

A caçada ao assassino tem mobilizado centenas de detetives do xerife local e policiais das forças estadual e federal para a recaptura.

Cartazes que oferecem recompensa por informações que levem à prisão do brasileiro foram divulgados. Um deles foi criado pelos comissários do condado de Chester, que ofereceram US$ 5 mil. O outro é dos agentes federais (os U.S. Marshals), que prometeram o mesmo valor.

De acordo com a rede de televisão CBS, mais de 100 ligações com pistas foram recebidas até o momento, mas nenhuma delas resultou na prisão de Cavalcante.

Enquanto o fugitivo não é recapturado, os moradores da região estão apreensivos. A CBS informa que a população local foi orientada a trancar suas portas e permanecer dentro de suas casas enquanto durarem as buscas pelo assassino.

A promotora distrital Deb Ryan afirmou na última sexta-feira 91), que Cavalcante pode estar tentando retornar ao Brasil. O brasileiro foi considerado culpado de matar a facadas a maranhense Débora Brandão, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville

A possibilidade de que ele esteja tentando retornar ao Brasil foi levantada tendo como base o comportamento anterior do homem. Após o crime, o brasileiro fugiu e foi capturado no estado da Virginia um dia depois do assassinato.

"Temos evidências que sugerem que ele foi capturado na Virgínia, mas o objetivo final era ir para o México e depois para o Brasil, que é seu país natal " explicou Ryan.



Como fugiu?

Na quinta-feira, 31, por volta de 8h50, funcionários da Prisão de Chesco perceberam a fuga de Danilo Cavalcante. Segundo o diretor interino da unidade, Howard Holland, ele deixou o local sem cortar nenhuma cerca.

Ele usava o uniforme da prisão no momento da fuga: uma blusa branca e calça verde. Porém, teria sido visto pela última vez caminhando pela Wawaset Road, em Pocopson Township, por volta das 9h40, vestindo uma camiseta branca, shorts cinza e tênis branco. Segundo as autoridades, ele trocou de roupa.



Quem é Danilo Sousa Cavalcante?

Procurado por policiais do condado de Chester e pela Polícia Estadual da Pensilvânia, o brasileiro é considerado um homem extremamente perigoso. Segundo a polícia, ele fala português e espanhol e um pouco de inglês.

Danilo é descrito pelas autoridades americanas como um homem de pele clara, 1,70 m de altura e menos de 55 kg. Seus cabelos são pretos, encaracolados, e os olhos são castanhos. Segudo a polícia dos Estados Unidos, Danilo também tem mandado de prisão por um assassinato ocorrido em 2017, no Tocantins. Ele é réu em um caso de homicídio em que um homem, Valter Júnior Moreira dos Reis, foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.

O crime contra a namorada, que o levou à condenação, teria ocorrido porque o brasileiro não aceitava o fim do relacionamento com Débora e a ameaçava. Segundo a NBC Philadelphia, a condenação não tem chance de liberdade condicional. Ainda segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Ele foi preso pela polícia americana no estado da Virgínia, 1h30 após o assassinato.

A Promotoria distrital do condado de Chester, Deb Ryan diz que Danilo Cavalcante e a vítima, Débora Brandão, namoraram por cerca de um ano e meio. Durante esse período, a mulher teria vivido diversos episódios de violência doméstica .