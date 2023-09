Brasileiro condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar ex-namorada foge cadeia

Autoridades dos Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de US$ 5 mil (quase R$ 25 mil) por informações que levem à captura de um brasileiro condenado à prisão perpétua e que fugiu da cadeia. Classificado como “extremamente perigoso” pelo Ministério Público do condado de Chester, na Pensilvânia, Danilo Sousa Cavalcante foi acusado de matar a facadas a maranhense Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.

Nesta quinta-feira (31), foi divulgado um comunicado sobre a fuga do brasileiro, ocorrida no mesmo dia, pela manhã. As circunstâncias da fuga estão sob investigação. "A polícia, os detetives e o pessoal penitenciário estão usando todos os recursos disponíveis, incluindo helicópteros e cães, para encontrar Danilo Cavalcante e não vão parar até que ele esteja novamente sob custódia", informou o governo de Chester em uma rede social. Danilo também responde por homicídio no Brasil, segundo as autoridades norte-americanas.

O crime

Débora Brandão morava nos EUA com os dois filhos e foi assassinada na frente das crianças. As investigações apontaram que Danilo não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a vítima desde 2020. O brasileiro foi polícia americana no estado da Virgínia menos de duas horas depois do crime.